رسالة من حمدوك في اليوم العالمي لحرية الصحافة

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه يتعهد بالعمل على دعم تقدم الصحافة السودانية ورعاية حرية التعبير في البلاد، مضيفا: "رغم التقدم الحادث الآن، إلا أنه دون طموح حكومة الثورة التي تأسست على الحرية والسلام والعدالة".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول حمدوك: "نتعهد في عهد الثورة والتغيير أن تتقدم بلادنا أكثر في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير".

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال فيها: "يحق للسودان أن يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة لما لهذا اليوم من معنى خاص للشعوب الأفريقية لارتباطه بإعلان ويندهوك التاريخي بناميبيا في ٣ مايو ١٩٩١".

ونشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020 تحت عنوان "مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة"، قال فيها: "إن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يضطلعون بدور بالغ الأهمية في مساعدة الأمم على اتخاذ قرارات مستنيرة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومات العالم أن تضمن تمكين الصحفيين من أداء عملهم طوال فترة تفشي جائحة كورونا وما بعدها، مضيفا: "نناشد الحكومات أن تحمي العاملين في وسائل الإعلام، وتعزز حرية الصحافة وتحافظ عليها، فذلك أمر أساسي لمستقبل يسوده السلام وينعم فيه الجميع بالعدالة وحقوق الإنسان".

وحذرت الأمم المتحدة من تضليل الناس سواء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أو بالترويج لنظريات المؤامرة، مؤكدة أن الصحافة هي التي تقدم الترياق بما تقدمه من أنباء وتحليلات علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع، خاصة في وقت الأزمات مثل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).