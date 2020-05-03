الأردن يرفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي

أعلن الأردن، اليوم، الأحد، رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من أزمة سيولة.

وحسب "رويترز" ترفع المملكة القيود منذ أسبوعين للسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها لكنها قيدت ذلك بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية.

وازدحمت شوارع العاصمة الأردنية عمان بالسيارات والمارة من جديد بعد قرار الحكومة تخفيف حظر تجول استمر 40 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتدفق أمس، السبت، الأردنيون على الأسواق في وسط المدينة وشوهدت السيارات تنطلق على الطرق السريعة بعد أن ظلت مهجورة لأسابيع.

وجاء حظر التجول بقوات الجيش إلى الميادين الرئيسية بالعاصمة بهذه الأعداد الكبيرة لأول مرة منذ إعلان الأحكام العرفية قبل عقود. وتوقفت حركة الحياة اليومية وتعطلت أنشطة الشركات وبات العاملون بأجر يومي دون مصدر للعيش.

وظل المطار مغلقا أمام حركة نقل الركاب ولا تُفتح معابر الحدود البرية مع سوريا وإسرائيل والعراق والسعودية إلا لنقل البضائع.

وقالت وزارة الصحة الأردنية أمس إن المملكة سجلت 463 حالة إصابة وتسع وفيات بفيروس كورونا المستجد.