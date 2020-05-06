السعودية... رسالة مؤثرة من "التعليم"

وقالت الشهري في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات.. هذا الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبين نداءه لخدمة أبنائكم، وبناتكم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم السعودية،"شكرا لكل ما بذلتموه.. بهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه راية ترفرف بعز وفخر".

زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات:

هذا الظرف الاستثنائي لجائحة #كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبّين نداءه لخدمة أبنائكم وبناتكم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، فشكراً لكل ما بذلتموه..

بكم وبهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه رايةً ترفرف بعز وفخر.#كلنا_مسؤول — ابتسام الشهري (@spokesp_moe) May 5, 2020

كان وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، قال في وقت سابق، إن التعليم الإلكتروني بعد أزمة كورونا لن يكون كما هو الحال قبلها، مشيدا بدور المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل وخلال هذه الأزمة.

وأكد حمد آل الشيخ أن المركز سيكون له دور أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المستجدات الأخيرة، ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وتقنياته باعتباره خيارا مستقبليا، وليس مجرد بديل للحالات الاستثنائية.

ودعى الوزير السعودي إلى ضرورة توثيق تجربة التعليم الإلكتروني في السعودية خلال هذه الفترة، سواء التعليم الجامعي أو العام.

كانت وزارة التعليم السعودية جددت التأكيد على أن عملية "التعليم عن بعد" مستمرة حتى نهاية العام الدراسي وفق خيارات متعددة.

وأشارت وزارة التعليم السعودية إلى أن المعلمون والمعلمات يبذلون جهودا كبيرة مع طلابهم، لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز نواتج التعلم، وعددت الوزارة فوائد التقويم عن بعد للطلاب والطالبات، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وأوضحت التعليم السعودية، أن ذلك يضمن إثراء العملية التعليمة، وتعزيز مستوى تحصيل الطلاب، وثقتهم بأنفسهم، واستمرار رحلتهم التعليمية للمستقبل، فضلا عن تفاعل المعلمين مع الطلاب بما يظهر مدى إخلاصهم، وسمو رسالتهم، وحرصهم على أبنائهم وبناتهم، ورفع مستوى تحصيلهم.