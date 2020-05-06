قوات الوفاق: 24 ضربة جوية على قاعدة الوطية... وإخراجها من الخدمة

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو نفذ منذ صباح أمس الثلاثاء، 24 ضربة جوية على قاعدة الوطية الجوية.

حسب "بوابة الوسط" الليبية ، أشار قنونو إلى أن الضربات "أسفرت عن تدمير عربتي صواريخ غراد، وسيارة ذخيرة، وآليات مسلحة، وتمركزات لقوات القيادة العامة في القاعدة"، حسب بيان عملية "بركان الغضب" على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت عملية "بركان الغضب" أعلنت، أمس، مقتل آمر قوات القيادة العامة في القاعدة أسامة امسيك، في هجوم أسفر أيضا عن تدمير عشر آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل مَن فيها من العناصر التابعين للقيادة العامة.

وأكدت القيادة العامة مقتل أمسيك في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق، ونعته في بيان، وباقي العناصر الذين لقوا حتفهم خلال صد هجوم على قاعدة الوطية.

وبحسب موقع "المرصد"، قال زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن "قاعدة الوطية الجوية" (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) غرب طرابلس تم تعطيلها عسكرياً ولا تزال محاصرة من جميع المحاور".

وقال المجعي في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أمس الثلاثاء، قال: "قواتنا أحرزت تقدماً مهماً وذلك تمهيداً للسيطرة على قاعدة الوطية بشكل كامل" حسب زعمه.

وادعى القيادي بمدينة مصراتة بأن مسلحيهم قد تمكنوا من تعطيل قاعدة عقبة بن نافع الجوية وإخراجها عن الخدمة بعد تحييدها من قبل ما وصفه بـ"سلاح" (الطيران المسير التركي) و"القوات البرية" (مسلحيهم على الأرض).

وأضاف الناطق باسم المركز الإعلامي: "عملية تحرير قاعدة الوطية تسير وفق مراحل محددة وضعتها غرفة العمليات العسكرية".