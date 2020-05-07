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    موظفون يرتدون كمامات طبية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.

    مصر... إعلان موعد بدء الحكومة سياسة "التعايش" مع فيروس كورونا

    © AFP 2020 / Khaled Desouki
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (32)
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    أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، موعد بدء الحكومة في سياسة "التعايش" مع فيروس كورونا.

    وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة ستبدأ في سياسات التعايش مع كورونا في شهر يونيو/حزيران المقبل.

    وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "مصراوي" أن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والاحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    مصر تعلن تمديد إجراءات الحظر والإغلاق حتى نهاية شهر رمضان

    وتابع بقوله "العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا إلى الآن، وعليه لا يمكن أن تستمر دول العالم في الإغلاق، والحل الأمثل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع أتباع الإجراءات الطبية".

    واستطرد المتحدث باسم الحكومة قائلا "قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة للموقف وأول يونيو سنبدأ فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا".

    واستدرك بقوله "هذا لا يعنى أننا سلمنا للأمر الواقع بل ستكون عودة بضوابط.. على سبيل المثال إعادة الحياة للسينما والمسرح وغيرها سيكون قابل للعودة بشكل تدريجي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

    وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق تمديد العمل بحظر التجول الليلي لنهاية شهر رمضان لإبطاء تفشي كورونا.

    " قال مدبولي في اجتماع الحكومة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس": "مصر كان لها تجربة متميزة في إدارة أزمة كورونا".

    وأضاف أن "الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية لمواصلة العمل".

    وقال رئيس الوزراء المصري: "قدمنا موازنة طموحة بزيادة في المرتبات والمعاشات بـ100 مليار جنيه".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (32)

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    الكلمات الدلالية:
    مصطفى مدبولي, فيروس كورونا, الحكومة المصرية, مصر
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