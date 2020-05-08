بشرط... تونس تسمح بنزول طائرة تركية على أراضيها محملة بمساعدات لليبيا

سمحت الرئاسة التونسية، صباح اليوم الجمعة، بهبوط طائرة تركية محملة بمساعدات إلى ليبيا على أراضيها.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نُشر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنها سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي، جنوب شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن الطائرة هبطت بـ"شرط أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية وأن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر رأس جدير ليتسلمها الجانب الليبي.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أعلن أمس الخميس تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 64 شخصاً، بينهم 3 حالات وفاة.

يشار إلى أنه ​في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تسلمت وزارة الصحة الليبية شحنة مساعدات تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمواجهة جائحة كورونا.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.