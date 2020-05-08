لمواجهة كورونا... "الاتصالات" السعودية تتيح استخدام "توكلنا" مجانا 

وأكدت صحيفة "عكاظ"، صباح اليوم الجمعة، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أطلقت تطبيق "توكلنا"، في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتم تخصيص "توكلنا" في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول، بهدف تمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

ويشار إلى أن تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة السعودية، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مواجهة أزمة كورونا، عبر تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في المملكة، فضلا عن توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس نفسه، وانتشاره وسبل الوقاية منه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 264 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.