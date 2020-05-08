بعد ارتفاع درجات الحرارة... كتلة هوائية باردة تضرب مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الجمعة، من انخفاض درجة الحرارة خلال الـ 48 الساعة القادمة بسبب كتلة هوائية باردة تضرب البلاد.

ووفقا لموقع "مصراوي"، قال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن "ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية اليوم الجمعة وتتراوح على القاهرة من 34 إلى 35 درجة، مع وجود فرص لأمطار حفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري غير مؤثرة".

وأضاف "خلال الليل فيه نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نتيجة تغير الكتلة الهوائية ودخول هواء بارد قادم من غرب البحر المتوسط".

وتابع "يؤدي ذلك إلى اضطراب الملاحة البحرية سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر".

وأشار إلى "انخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة بمقدار من 5 إلى 6 درجات على القاهرة والوجه البحري مقارنة باليوم، مع وجود شبورة على الطرق الزراعية".