استفتاء... ستاد القاهرة يتفوق على البرنابيو وكامب نو ويحصد لقب الأفضل عالميا

وفي استفتاء أجرته صحيفة "ماركا"، تصدر ستاد القاهرة الدولي الاستفتاء الذي أقامته الجريدة الإسبانية ذائعة الصيت.

وحصل ستاد القاهرة على أفضل ستاد في العالم بعد تصويت أكثر من 114 ألف صوت لصالحه.

بينما حصل ستاد "سانتياغو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد على 39 ألف صوت، بينما حصل ستاد كامب نو عرين نادي برشلونة على 24 صوت.

كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي، والذي شمل أرضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.