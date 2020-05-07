استفتاء... ستاد القاهرة يتفوق على البرنابيو وكامب نو ويحصد لقب الأفضل عالميا

وفي استفتاء أجرته صحيفة "ماركا"، تصدر ستاد القاهرة الدولي الاستفتاء الذي أقامته الجريدة الإسبانية ذائعة الصيت.
وحصل ستاد القاهرة على أفضل ستاد في العالم بعد تصويت أكثر من 114 ألف صوت لصالحه.
بينما حصل ستاد "سانتياغو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد على 39 ألف صوت، بينما حصل ستاد كامب نو عرين نادي برشلونة على 24 صوت.
🏟 ¡¡Seguimos buscando el mejor estadio!!— MARCA (@marca) May 6, 2020
😱¡¡@AlAhly ya tiene más de 100.000 votos!!
1⃣ Cairo International Stadium @AlAhly
2⃣ Santiago Bernabéu @realmadrid
3⃣ Camp Nou @FCBarcelona_es
4⃣ Monumental Chile @ColoColo
5⃣ San Mamés @AthleticClub https://t.co/G2vb5VEnNl
كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي، والذي شمل أرضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.
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