مكرم محمد أحمد يكشف "خبايا الرئيس مبارك" حول قضايا التوريث والإخوان وإسرائيل

كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، عن تحذير الرئيس الراحل حسني مبارك الشديد من جماعة الإخوان والخطر الذي تشكله على البلاد.

وقال الكاتب الصحفي في مقابلة عبر فضائية "تِن تي في"، إن مبارك كان يدرك في قرارة نفسه أن "الإخوان" هم مصدر الخطر وأن يكون يقظًا دائمًا، مضيفًا: "هذا ما أخبرني به بنفسه".

وأضاف أحمد: "يمكنني أن أتجرأ وأقول إنه أخبرني أنهم (جماعة الإخوان المسلمين) هم الخطر الأكبر على مصر. لا أظلم الرئيس إن قلت أنا هذا كلامه واعتقاده الحقيقي".

أما حول ما أثير في البلاد قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، من سعي مبارك لتوريث نجله جمال للحكم، قال أحمد إن الرئيس الراحل كان يحب أولاده حب مرضي ولم يرغب بهذا الأمر و"هذا ما سمعته منه".

وتابع: "قبل نهاية حكمه، أخبرني صفوت الشريف بأن الرئيس مبارك ربما غير وجهة نظره حول مسألة التوريث، وتعددت التفسيرات بعد ذلك".

وحول الموقف من إسرايئل، أشار مكرم محمد أحمد إلى تساؤله دومًا حول "الخوف من التحدث مع الإسرائيليين"، مضيفًا أنه كان من الضروري أن يثق المصريون في قدراتهم على التواصل بعد نصر أكتوبر.

وأردف: "مصر تصرفت بشكل عبقري خلال هذه الفترة، ولم تقدم خلالها ما يمكن أن يكون سببًا لتندم عليه".