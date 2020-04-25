في ذكرى تحرير سيناء... السيسي: مصر استعادت كامل ترابھا الوطني

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل ھذا الیوم استعادت مصر كامل ترابھا الوطني.

وأضاف السيسي على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "ما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء".

وتابع "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".

وختم الرئيس المصري "عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.. كل عام وأنتم بخير".

وعيد تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل/ نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية.

وتم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982 واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.