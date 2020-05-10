خبير اقتصادي يكشف تكلفة ارتداء المصريين للكمامات فى اليوم الواحد

وقال الدكتور حسن منير، أستاذ اقتصاديات تمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، في مقابلة تليفزيونية، إن تكلفة ارتداء المصريين للكمامات سنويا تتجاوز الـ360 مليار جنيه، بمعدل مليار جنيه يوميا لـ100 مليون مصرى.

وتابع "هل تستوعب ميزانية الدولة هذا الرقم.. وأنا اتحدث عن كمامة واحدة لكل فرد يوميا".

وأشار منير إلى أنه "يجب تأجيل الخدمات التى يتلقها الجمهور ويترتب عليها تجمعات، من أجل حماية صحة المصريين، والحفاظ على الاقتصاد الكلى للدولة".

وأكد في الوقت نفسه، على أن القطاعات الاقتصادية في الدولة لا يجب أن تتوقف مثل الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والعقارات بل تعمل بكامل قوتها".

وطالب بضرورة وقف كل وسائل الترفيه من مقاهى ومطاعم ومقاصد سياحية وترفيهية بالكامل.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، إنها ستبدأ في سياسات التعايش مع كورونا في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد، ولن تستمر في الإغلاق.

وأضاف أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدى الكمامات ستوقع عليه العقوبة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، بلغ 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.