تسجيل
18:32 GMT10 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي

    ما سر تأكيد الكاظمي على محاكمة قتلة المتظاهرين في العراق؟

    © Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104536/80/1045368083_0:19:1280:739_1200x675_80_0_0_7a80c9ae6e35f1a8f3a35df0946aeba2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005101045399009-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F/

    أكد رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد نيله ثقة البرلمان بأنه سيحاكم قتلة المتظاهرين ويحاسب الفاسدين و سينحاز إلى الشارع وراهن على ذلك.. فهل يستطيع كسب الرهان؟

    الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تؤدي اليمين الدستورية
    © Photo /
    الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تؤدي اليمين الدستورية
    قال الدكتور عبد الستار الشميري، أمين عام الحزب الطليعي الناصري بالعراق، إن مهمة محاسبة قتلة المتظاهرين ليست أمرا سهلا نظرا لمراكز القوى التي تحتلها الأطراف المتورطة في هرم ومفاصل السلطة، ومنظومتها العميقة.

    وأضاف أمين الحزب الطليعي لـ "سبوتنيك": "بالتالي فإن الكاظمي إذا ما قرر اتخاذ هذه الخطوة، فلن يتخذها مباشرة، إلا بعد أن يثبت أركان حكومته وتجميع مصادر قوته والتخلص على الأقل من مراكز القوة الأكثر تأثيرا في منظومة الدولة الأمنية، وبعض الميليشيات المسلحة التي لا يمكن الاستهانة بقوتها".

    وتابع الجميلي "فضلا عن حاجته للدعم المحلي والعربي والدولي المطلوب، وحتى يستطيع أن يبلور ذلك كله فإن الأمر يحتاج سياسة تدريجية تحقق بين مرحلة وأخرى مواقع صادة للقوى، التي مازالت تمتلك ربما الأوراق الأصعب في الموازنة السياسية الحالية، ولن تقف مكتوفة الأيدي".

    ولفت الجميلي إلى أن مهمة الكاظمي لن تكون سهلة، لكنها ليست مستحيلة، إذا ما قرر اتخاذ الخطوة وبدأ في تنفيذها على مراحل.

    الإرادة والتسوية الإقليمية

    وقال علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات العراق: "من الناحية الفعلية، يملك الكاظمي سلطة محاسبة قتلة المتظاهرين لأنه اليوم رئيس وزراء وهذا الشيء أصبح أمر واقع بالعراق، إذا من الناحية العملية هو يملك ذلك".

    وأضاف عضو اللجنة المنظمة لـ"سبوتنيك": "كما قلنا من الناحية العملية وبحكم المنصب هو يملك محاسبة القتلة، أما من ناحية الإرادة، فلا اعتقد أنه يملك ذلك لأن قتلة المتظاهرين هم من توافقوا عليه وأتوا به إلى سدة الحكم".

    وقال الدكتور أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي العراقي، إنه من المبكر جدا أن نحكم على الأدوات التي سوف يستخدمها الكاظمي في حال الكثير من الأزمات العراقية التي تنتظره ومنها قضية المتظاهرين والاعتداء عليهم، وكما اتضح من سير الأحداث فإن حكومة الكاظمي هي جزء من تسوية إقليمية.

    من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
    © Sputnik /
    من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
    وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"سبوتنيك":"قلنا في السابق إن تقاسم النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية سوف يلقي بظلاله على التوازنات الإقليمية، وكان مسار الأحداث بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق، وهذا يدل على أن الصراع حصر في مساره".

    وأشار الشريفي إلى أن "المعطيات تشير إلى أن إيران داخله إلى مسار التفاوض لتحديد مسار العلاقة بين واشنطن وطهران في المراحل القادمة، وهناك الكثير من الأحداث تؤكد هذا الأمر عن طريق فتح حوار مباشر أو عبر أطراف عراقية لحسم ملف الصراع على العراق"، مضيفا: "حكومة الكاظمي هي جزء من تلك الاستحقاقات ستليها استحقاقات أخرى".

    باتريوت السعودية

    ولفت الخبير الاستراتيجي، أنه "ليس بعيد عن تلك الترتيبات ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وبالتحديد في السعودية، وقيامها بسحب 4 بطاريات صواريخ باتريوت، وهو ما يعطي انطباع بأن الولايات المتحدة وصل إليها رسائل تطمين بأنه لن تكون هناك ضربات أخرى للسعودية مثل ضربة أرامكو، ولن يكون هناك تصعيدا عسكريا، لذلك وجدت أمريكا أن هناك انتفاء لضرورة وجود مثل هذه الصواريخ".

    وأكد الشريفي: "هذه الرسائل تشير إلى أن قابلية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مراحل متقدمة، وأكبر دليل هو تشكيل حكومة الكاظمي والأسلوب الذي تعمل على أساسه، وبالتالي دخلت الفصائل المقاتلة والموالية لإيران في العراق في هذا الإطار، وبدأت بالفعل سحب الألوية التابعة للمرجعية وجعلها ضمن مؤسسات الدولة، ويدلل أيضا على هذا التوافق، الهدوء الذي رافق عملية ترشيح الكاظمي وصمت الفصائل التي كان مرفوض في السابق من قبلهم.

    احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في بغداد، العراق 6 ديسمبر 2019
    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    عودة الاحتجاجات العراقية للشوراع بعد 72 ساعة من نيل الحكومة ثقة البرلمان
    وأوضح الخبير الاستراتيجي أن المرحلة القادمة قد تشهد العديد من التسويات والتوازنات وإلقاء الفصائل للسلاح والانخراط في العملية السياسية وترتيب الأوراق والدخول في تفاوض ربما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسبقتها عمليات تمهيد لحوار بين السعودية وإيران.

    وتابع: "المعطيات تتحرك في هذا الاتجاه، ومن المبكر جدا أن نحكم على الكيفية التي ستحكم المسار لكيفية تلبية مطالب المتظاهرين من جانب الكاظمي، لأنه لن يخضع فقط للاستجابة لمطالب المتظاهرين دون أن يزج بمسألة التسوية الإقليمية بين إيران والسعودية وبين إيران وأمريكا ضمن إطار الآليات، التي سيتم تبنيها والخيارات التي سيرى أن تنفيذها سيكون صعبا، أي أن التسوية الدولية ألقت بظلالها على تسوية إقليمية دفعت باتجاه تسوية محلية بالعراق ولربما تسويات في عموم المنطقة من اليمن إلى لبنان وسوريا.

    ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

    يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

    انظر أيضا:

    مهمة الحكومة العراقية الجديدة… حل الفصائل المسلحة أم إخراج القوات الأمريكية؟
    الحكومة الجديدة تواجه "الثالوث الأخطر" في تاريخ العراق
    عودة الاحتجاجات العراقية للشوراع بعد 72 ساعة من نيل الحكومة ثقة البرلمان
    الكلمات الدلالية:
    متظاهرين, مظاهرات, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - مروحيات هجومية مي-28إن (الصياد الليلي) في الذكرى الـ70 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
    أفضل صور العرض العسكري لعيد النصر على مدار السنين
    ترامب يحصل على صلاحية بشن ضربة عسكرية ضد إيران
    صلاحية تامة لترامب في استخدام سلطته العسكرية ضد إيران
    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك