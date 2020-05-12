محمد بن سلمان يؤكد للبرهان سعي المملكة لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

تلقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعرض خلاله العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واسط، أكد ولي العهد السعودي، أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف محمد بن سلمان، "أن المملكة حريصة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه".

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة بجمهورية #السودان.

وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.#واس pic.twitter.com/in9lOBqQVG — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 11, 2020

وفي ذات السياق عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

كان سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي حسن بن جعفر، بحث مع البرهان، سبل التعاون المشتركة بين البلدين، بداية الشهر المنصرم.

وأكد البرهان –وقتها- تضامن السودان حكومة وشعبا مع السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.



