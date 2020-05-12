الصحة الإماراتية تكشف حقيقة إغلاق المراكز التجارية في الدولة

نقلت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الوزارة أنها تنفي إغلاق المراكز التجارية في الدولة، وبأن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس/ آذار 2020 بعد ظهور أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.

وفي السياق نفسه، أظهر تعميم صادر عن اقتصادية إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، تحديثا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية.

سيتم بموجب هذا التعميم السماح بعودة المكاتب في دبي إلى ساعات عمل طبيعية بعد شهر رمضان.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 290 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.