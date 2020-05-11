مسلسل "النهاية" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد "عزيز روبوت"

أشعل مسلسل النهاية مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعد عرض الحلقة "18"، حيث تم الكشف عن حقيقة شخصية "عزيز".

وتصدر هاشتاغ "عزيز روبوت" موقع تويتر، حيث أبدى رواد منصة التغريدات القصيرة اندهاشهم من الأمر.

ويكشف المشهد عن "عزيز" الفنان عمرو عبد الجليل وهو يحاول يخطط للخلاص من الروبوت "زين" إلا أن قوات الأمن تقبض عليه برئاسة "مؤنس" الفنان أحمد وفيق، الذى يقوم بضربه بالنار إلا أن عزيز لم يتأثر به كونه أيضا مصنوع كروبوت.

وظهر عزيز بعد إطلاق النار عليه وهو يقوم من على الأرض بطريقة آلية. وتلمع عنيه بوميض أزرق.

وأبدى أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سعادتهم بذلك المشهد مؤكدين أنهم توقعوا حقيقة "عزيز" خلال مسلسل النهاية.

وفي هذا الصدد، قال أحد رواد تويتر، "أنا توقعت أن عزيز روبوت من ساعة أما الراجل اللي هو في إنريجي عرف إنه قاتل وهربان".

انا توقعت ان عزيز روبوت من ساعة اما الراجل اللي هو في انريجي اما عرف انه قاتل وهربان #النهايه — Dalia Ezzat (@DaliaEz59383663) May 11, 2020

فيما قال آخر، "عزيز روبوت ذي ما توقعت". ليضيف مغرد ثالث "زي ما كنت متوقع عزيز روبوت، شابوه ليا لوحدي، وشابوه يوسف الشريف وشابوه عزيز وشابوه لكل واحد دعمني".

وفي ذات الصدد، تصدر مسلسل النهاية أيضا قائمة التريند على موقع تويتر اليوم، حيث أبدى المغردون سعادتهم بالعمل الفني وتداولوا صور الفنان عمرو عبد الجليل الذي يقوم بدور "عزيز" وأيضا صور الفنان يوسف الشريف الذي يقوم بدور "زين.

يعنى ايه اتوقع حاجه في مسلسل يوسف الشريف وتطلع صح انتو كده هربت منكم والله 😂 انا قولتها من بدرى اوى عزيز روبوت #النهايه pic.twitter.com/i0OXb1NISe — NoaaHasnaa ✪ (@Noaa__Hasnaa) May 11, 2020

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.