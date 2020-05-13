الأردن... منع مسؤولي الصحة من التصريح للإعلام دون موافقة رسمية

ونقلت وكالة الهاشمية الإخبارية الأردنية، أن وزير الصحة سعد جابر وجه "كتابا لمدراء الصحة والمستشفيات، طلب فيه عدم التصريح لوسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة من الوزارة".

وأوضح جابر في الكتاب أن الهدف يعود للتقليل من التضارب في المعلومات ولعدم إرباك المشهد الصحي في المملكة.

في سياق متصل، قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية السابقة، مها الخطيب، إن الأردن بصدد إطلاق مبادرة لجولة افتراضية في متاحفه ومدنه الأثرية.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات يعتزم العديد من الدول إطلاقها لمواجهة العزلة السياحية المفروضة بسبب وباء كورونا.

وتوقعت الوزيرة السابقة نجاح هذه المبادرة "لأن الأردن لديه الكثير من المعالم الحضارية التي يندر وجودها في العالم والتي يتطلع إليها من يعشقون "السياحة المثقفة".

وأوضحت أن هذه المبادرات خلال العزلة من شأنها زيادة الوعي الثقافي والسياحي، وأنه آن الأوان لإعطاء وقت وجهد للسياحة الداخلية.

وحول أهمية تلك المبادرات قالت الخطيب إن البلدان التي تطلق تلك المبادرات المتمثلة في جولات افتراضية داخل مناطقها السياحية، تحاول جذب انتباه المهتمين بهذه المناطق وإعطاءهم فكرة عن الوجهة التي يرغبون في زيارتها حين يعود السفر الاعتيادي.