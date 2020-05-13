محمد بن راشد يوضح كيف ستتغير الإمارات بعد كورونا

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أكد فيها أنه مخطئ كل من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله.

وأكد ابن راشد أن حكومة الإمارات ستراجع هيكل الحكومة وحجمها، وبين أنه يوجد احتمالية كبيرة لتغييرات قريبة محتملة على مستوى الوزارات والهيئات.

وجاء في التغريدة: "اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19... سنراجع هيكل الحكومة وحجمها... قد ندمج وزارات... ونغير هيئات... وسنجري تغييرات... نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة".

اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الامارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد ١٩..سنراجع هيكل الحكومة وحجمها .. قد ندمج وزارات..ونغير هيئات .. وسنجري تغييرات..نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة ..

مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد ١٩ كالعالم قبله .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2020

​وختم ابن راشد تغريدته بقوله: "مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله".

وكانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل/ نيسان، الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من خمسة أفراد. كما سُمح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء وفق اشتراطات وقائية صارمة من أهمها التباعد بين الأشخاص.