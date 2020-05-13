بعد توقف طويل... طيران الإمارات تكشف موعد استئناف الرحلات

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، موعد استئناف الرحلات العادية إلى 9 مدن.

وكشفت طيران الإمارات، عن استئناف رحلات مجدولة إلى 9 مدن بما فيها رحلات ربط بين المملكة المتحدة وأستراليا اعتبارا من 21 مايو/ أيار الجاري، بسحب ما نشرته "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن أحدث التحليلات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، يشير إلى أن أزمة "كوفيد-19" ستتسبب في انخفاض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنحو 314 مليار دولار، بانخفاض نسبته 55% مقارنةً بعام 2019.

وأوضحت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أنه "لا تزال صناعة الطيران تواجه ظروفا صعبة، حيث من المتوقع في هذا الشأن أن تنخفض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنسبة تزيد عن 55% عام 2020. ولمعالجة هذه المشاكل والتحديات، قررنا استضافة اثنين من أكثر الشخصيات المؤثرة والفاعلة في صناعة الطيران للتعرف على إجراءاتهم واستراتيجياتهم المستقبلية".

طيران الإمارات تستأنف رحلات مجدولة إلى 9 مدن بما فيها رحلات ربط بين #المملكة_المتحدة و #أستراليا اعتباراً من 21 مايو

.#الشارقة_للأخبار #الإمارات pic.twitter.com/CJJ9ATwfLy — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) May 13, 2020

يشار إلى أن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي سيقام من الإثنين 1 حتى الأربعاء 3 يونيو/ حزيران 2020.

ومن المقرر أن يسلط الحدث الافتراضي الضوء على الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لمواجهة التأثير المباشر لهذه الجائحة على أعمالها.

وكانت شركة "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، قالت في 22 مارس/ آذار الماضي، إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، بحلول 25 مارس.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان، إن "طيران الإمارات" تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.