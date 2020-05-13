تسجيل
10:51 GMT13 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طيران الإمارات

    بعد توقف طويل... طيران الإمارات تكشف موعد استئناف الرحلات

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103824/65/1038246577_0:121:3500:2089_1200x675_80_0_0_172871474711bccad431c5e2eff0490a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005131045417187-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA/

    أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، موعد استئناف الرحلات العادية إلى 9 مدن.

    وكشفت طيران الإمارات، عن استئناف رحلات مجدولة إلى 9 مدن بما فيها رحلات ربط بين المملكة المتحدة وأستراليا اعتبارا من 21 مايو/ أيار الجاري، بسحب ما نشرته "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون".

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
    © AFP 2020 /
    "طيران الإمارات" تطرق أبواب البنوك للاستدانة... وحاكم دبي يعلق
    وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن أحدث التحليلات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، يشير إلى أن أزمة "كوفيد-19" ستتسبب في انخفاض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنحو 314 مليار دولار، بانخفاض نسبته 55% مقارنةً بعام 2019.

    وأوضحت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أنه "لا تزال صناعة الطيران تواجه ظروفا صعبة، حيث من المتوقع في هذا الشأن أن تنخفض إيرادات المسافرين لشركات الطيران في العالم بنسبة تزيد عن 55% عام 2020. ولمعالجة هذه المشاكل والتحديات، قررنا استضافة اثنين من أكثر الشخصيات المؤثرة والفاعلة في صناعة الطيران للتعرف على إجراءاتهم واستراتيجياتهم المستقبلية".

    يشار إلى أن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي سيقام من الإثنين 1 حتى الأربعاء 3 يونيو/ حزيران 2020.

    ومن المقرر أن يسلط الحدث الافتراضي الضوء على الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لمواجهة التأثير المباشر لهذه الجائحة على أعمالها.

    وكانت شركة "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران الدولي في العالم، قالت في 22 مارس/ آذار الماضي، إنها ستعلق مؤقتا جميع رحلات نقل الركاب، بحلول 25 مارس.

    وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان، إن "طيران الإمارات" تجد نفسها في وضع لا يمكنها فيه تشغيل خدمات نقل المسافرين على نحو مجد اقتصاديا، إلى أن تعيد الدول فتح حدودها وترجع الثقة في السفر.

    انظر أيضا:

    "طيران الإمارات" تطرق أبواب البنوك للاستدانة... وحاكم دبي يعلق
    طيران الإمارات تعلن استئناف رحلاتها إلى عدد من الوجهات الدولية
    " طيران الإمارات" تتلقى نصف مليون طلب لاسترداد أموال رحلات ألغيت... والشركة ترد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, طيران الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات يقدمن نموذجا للزبائن وأفراد أسرة في مطعم، حيث يقام تجربة خدمة تقديم الأطباق والمشروبات إلى الأفراد في الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.
    عشاء في زمن الجائحة... "بيوت زجاجية" في مطعم بأمستردام
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك