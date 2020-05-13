اجتماع عسكري بين قطر وأمريكا... ماذا يخطط لقاعدة "العديد" الجوية

أعلنت دولة قطر عن اجتماع عسكري بين قيادات في القوات المسلحة القطرية وأخرى أمريكية بقاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر.

بحسب "الشرق القطرية" اجتمع الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، مع الجنرال جوزيف جوستيلا قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيز وتطوير تلك العلاقات مع الجانب الأمريكي والحلفاء الموجودين في قاعدة العديد الجوية. حيث تتشارك 18 دولة من قوات التحالف للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وحضر الاجتماع عدد من الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وتقع قاعدة العديد العسكرية القطرية جنوب غربي العاصمة القطرية الدوحة والتي تعرف أيضا باسم مطار "أبو نخلة".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يجتمع مع قائد القوات الجوية في القيادة الأمريكية الوسطى ، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها . #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/kSIE9UaYf2 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) May 13, 2020

تضم القاعدة القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية وسلاح الجو الملكي البريطاني.

وتستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأمريكية.