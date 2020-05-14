إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بالخليل

أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في عملية دهس في مدينة الخليل الفلسطينية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، بأنه قتل شاب فلسطيني، بعد ظهر اليوم الخميس، بعد تنفيذه عملية دهس جنوب مدينة الخليل، فيما أصيب جندي إسرائيلي بجراح.

פיגוע דריסה בדרום הר חברון: חייל נפצע בינוני-קשה, המחבל נורה למוותhttps://t.co/FzBNmZJOio — וואלה! NEWS (@WallaNews) May 14, 2020

وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه فلسطيني، بدعوى تنفيذه عملية دهس، أسفرت عن إصابة جندي (19 عاما) بجراح بالقرب من مستوطنة "نغوهوت" في جنوب مدينة الخليل.

מתחקור ראשוני עולה שהמחבל נסע במהירות לעבר לוחמי צה"ל ופגע באחד הלוחמים. לוחם נוסף פתח בירי לעבר המחבל ונטרל אותו. המחבל מת מפצעיו

(צילום: דובר צה"ל)@moyshis @carmeldangor pic.twitter.com/jJdI64TLlm — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2020

وأوضحت أن التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن مواطنا فلسطينيا قاد سيارته بسرعة كبيرة ودهس مجموعة من الجنود، أصاب أحدهم بإصابات متوسطة، وتم قتل سائق السيارة الفلسطيني.