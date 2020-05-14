رئيس الحكومة العراقية يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها

وجّه رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف.

بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي فقد أكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم (الكاظمي) الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".

وعلق رئيس الحكومة العراقية على ذلك، قائلا: "سأكون سعيدا بزيارة موسكو"، مضيفا: "العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء".

ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.