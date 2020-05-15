نائب يطالب بإعادة فرض حظر التجوال في بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة، بتوجه حكومي سريع لتوفير كافة المستلزمات الخاصة للكشف عن فيروس كورونا وعلاجه.

وقال الشمري، إن اسراع الحكومة بتوفير التخصيصات المالية ل‍وزارة الصحة والبيئة أمر لا يمكن التأخر فيه من أجل القيام بواجباتها كافة لمكافحة الفيروس"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف الشمري إن "العالم يسرع الخطى وعلى مختلف المستويات لمكافحة كورونا وبكافة الوسائل وعلينا عدم الانتظار لزيادة كبيرة بعدد المصابين حتى نخصص الأموال اللازمة لمكافحة".

وشدد الشمري على "ضرورة البدء الفوري بشراء واستيراد الأجهزة والمعدات الطبية والصحية الخاصة بالكشف ومكافحة الفيروس بالتوازي مع إتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمحاسبة كل من يخالف تعليمات الوقاية والحظر الطبي الوقائي والبدء بخطوات سريعة للعزل والحظر المناطقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرض الحظر الشامل مرة أخرى أن تفاقم الوضع أكثر".

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 111 إصابة جديدة بوباء "كوفيد - 19" ليصبح إجمالي عدد الإصابات 3143، والوفيات 115.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أشارت في بيان إلى "استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي إلى حالة تفشي الوباء".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.