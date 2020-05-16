أسراب من الصراصير تجتاح دولة عربية وتهاجم الأهالي داخل المنازل... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لأسراب من الحشرات التي هاجمت المواطنين داخل منازلهم في أحد البلاد العربية.

ووفقا لموقع "النهار"، اجتاحت أسراب من الصراصير والباعوض، ليل أمس مناطق عدة من لبنان.

وعمد اللبنانيون إلى إقفال نوافذ المنازل لمنع دخولها. وتداولوا على مواقع التواصل تجاربهم في مكافحة هذه الحشرات.

View this post on Instagram ATCL right now. ATCL الأن A post shared by 961 LebNews (@961lebnews) on May 15, 2020 at 1:36pm PDT

وفي محاولة لتفسير أسباب ظهورها، نقل الموقع عن البروفيسور الاختصاصي في علم الحشرات نبيل النمر، قوله إن "كل ما نشهده يتعلق بالتقلبات الحرارية الآن، وأن ظهور الحشرات بكميات كبيرة بدأ مع ارتفاع معدل الحرارة بسرعة، وهكذا تظهر الحشرات في الوقت نفسه مما يسبب باستفحال أعدادها، لكن الأمر يتعلق بمراحل زمنية قصيرة، وبعد أسبوع إلى عشرة أيام تخف نسبيا".

وأضاف "هذه الظاهرة تتكرر سنويا عندما تكون التقلبات الحرارية كبيرة كما شاهدناها إذ يتحول المناخ من معتدل إلى حار فجأة".

بلاء أو ابتلاء أو شو ؟؟؟؟؟

عرسال 👇👇👇👇 pic.twitter.com/dLM3Xc98Cc — nafas123_7th 💛💛💛❤❤ (@faten_123_7uyyt) May 15, 2020

وأشار إلى أن "الحشرات التي كانت موجودة بالأمس هي حشرات من فصيلة الـ "hemiptera" تتغذى على النبات لكن الحرارة المرتفعة في الخارج والضوء داخل المنازل يجعلاها تغزو المنازل".

أما الخنفساء التي ظهرت في البقاع فهي من نوع "الكاراب البرونزي"، وترتبط أيضاً بالتغيرات المناخية.

موجة صراصير تجتاح عرسال وبعض القرى في البقاع pic.twitter.com/zmjQIMLHeY — فريد (@cEtw7qn7etpF0CJ) May 15, 2020

وكانت انتشرت يوم الخميس صور ومقاطع فيديو تُظهر تجمعات ضخمة لنوع من الخنافس الصغيرة ظهرت في عرسال وبعض المناطق في السلسلة الشرقية. ووفقا للمهندس الزراعي عبد الهادي صعب، فإن هذه الخنافس هي من نوع "Amara aenea"، وهي "خنافس مفترسة للحشرات الصغيرة التي تعتبر بعضها آفة زراعية كالمنّ بالإضافة إلى بعض بذور النباتات البرية ولذلك فهي لا تشكل خطراً على المزروعات، ولا على الإنسان".

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، قامت السلطات المحلية بالتحرك ورش المبيدات بعد تفاقم أعدادها ما يهدد سلامة المواطنين وصحتهم.