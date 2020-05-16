سقوط قتلى وجرحى في هجوم لتنظيم "داعش" شمال بغداد

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن هجوما إرهابيا استهدف نقطة تفتيش أمنية في قضاء الدجيل شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن " عناصر من "داعش" هاجموا اليوم سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأشار المصدر إلى نقل الجرحى إلى مستشفى قريب من مكان الهجوم وجثث الضحايا إلى الطب العدلي".

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".