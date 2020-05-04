مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بالعراق و4 من عناصر التنظيم

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل "أبو قسورة" القائد العسكري في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لقطاع غرب الأنبار و4 من التنظيم الإرهابي بانفجار بناية مفخخة غربي البلاد.

بغداد - سبوتنيك . وذكرت الخلية في بيان أن "القوات الأمنية المنفذة لعملية أسود الصحراء، والتي انطلقت صباح اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الأنبار، تتمكن ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من مطاردة عجلة تحمل خمسة عناصر إرهابية حاولوا التخفي داخل إحدى الأبنية المتروكة".

وأضافت أن "المكان انفجر عليهم والذي اتضح أنه مفخخ في منطقة المدهم جنوب غربي حديثه، مما أدى إلى قتلهم جميعا ومن بينهم الإرهابي الملقب أبو قسوره وهو القائد العسكري لقاطع غرب الأنبار"، لافتة إلى أن "عجلتهم كانت تحتوي على 80 عبوة ناسفة، وقد تم التعامل معها حسب الضوابط".