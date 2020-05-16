ضابطة عربية تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تطبيقها قوانين الحجر... فيديو

تصدرت الطريقة التي تتعامل من خلالها ضابطة عربية مع مخالفي قوانين الحجر الصحي المطبقة في البلاد وسائل التواصل الاجتماعي وحازت على إعجاب الكثيرين بسبب أسلوبها المميزة في تطبيق القانون.

ونشر مواطنون مغربيون فيديوهات ومشاهد تظهر طريقة تعامل الضابطة المغربية مع المواطنين ومخالفي الحجر، وحسن تدبيرها أثناء تعرضها للمواقف الغريبة في هذه الفترة.

وأطلق مغردون لقب "القايدة الشهيرة حورية"، باللغة المغربية المحكية، على ضابطة مغربية أظهرت شجاعة حسن تدبير عالي في طريقة قيادتها للأوضاع التي تتعرض لها أثناء فترة تطبيق الحجر المنزلي.

ولاحظ مواطنون نشاطها الفريد وقدرتها العالية على معرفة تفاصيل الأمور في الأحياء التي تطبق فيها أنظمة الحجر الصحي، حتى أنهم رصدوا حفظها أسماء المواطنين في أحد الأسواق الشعبية، بحسب موقع "شوف تي في" المغربي.

وشارك المواطنون ووسائل الإعلام المغربية مشاهد إنسانية للضابطة المغربية تتعاطف فيها مع الحالات الخاصة والإنسانية التي رصدتها في فترات عملها واختلاطها مع الناس.

وشارك الناس فيديوهات الضابطة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكن رصدها على سبيل المثال في "فيسبوك" و "يوتيوب" و"أنستغرام"، وحصدت آلاف المشاهدات والتعليقات.