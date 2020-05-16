"أنصار الله" تفرض حجرا على منطقة بصنعاء بعد إعلانها عن إصابتين بـ"كورونا"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم السبت، فرض حجر مؤقت في ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن، غداة إعلانها تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "المجلس المحلي في مديرية سنحان (جنوب صنعاء) فرض حجرا مؤقتا بعدد من مناطق المديرية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

ونقلت القناة عن مدير مديرية سنحان، مجاهد عايض، إن "الحجر المؤقت يشمل مناطق قاع القيضي والدكاترة والوحدة وحزيز".

وأضاف أن "الخطوة تأتي في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء في المناطق ذات الكثافة السكانية".

ودعا المسؤول المحلي، السكان في تلك المناطق إلى "الالتزام بالبقاء في المنازل لتنفيذ حملات الرش والنظافة".

وأعلن وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله"، د. طه المتوكل، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا، في أمانة العاصمة، إحداهما لرجل (48 عاما) والأخرى (امرأة 38 عاما)، مؤكدا "تماثل الحالتين للشفاء تماما سريريا ومخبريا".

وكانت وزارة الصحة في صنعاء، أعلنت في 5 مايو/أيار الجاري، تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في مناطق سيطرة "أنصار الله"، بالعاصمة صنعاء لمهاجر صومالي عُثر عليه ميتا في أحد فنادق صنعاء، أعقب ذلك بأربعة أيام الإعلان عن إصابة أخرى لقادم من العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.