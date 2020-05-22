بعد تجسيد شخصيته في مسلسل "الاختيار"... نادي سموحة المصري يمنح أسرة أحمد منسي العضوية الذهبية

قرر مجلس إدارة نادي "سموحة"، أمس الخميس، منح العضوية الذهبية لأسرة الضابط المصري الراحل، أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

نقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، اليوم الجمعة، عن لسان محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن قرار منح العضوية الذهبية لأسرة أحمد منسي، يعتبر أقل واجب يقدم لتكريم رمز من أبطال مصر، الذي أفنى حياته من أجل حماية الوطن، ويمثل التضحية والوطنية.

وأكد عامر أن "الجميع يقدر مشاعر أسرة الشهيد البطل أحمد منسي، ومن واجبنا أن نعبر عن تقديرنا لمن ضحوا بحياتهم أثناء مواجهة عناصر إرهابية لا دين لهم، ولا تحمل صفوفهم سوى المجرمين لتشكيل حروب العصابات أمام جنود مصر".

يشار إلى أن إذاعة الحلقة رقم 28 من المسلسل المصري "الاختيار" الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، الذي يجسد شخصية المنسي، وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.