التصدي لمجموعة إرهابية حاولت إحراق مزارع الحنطة شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، التصدي لمجموعة "إرهابية داعشية" تسللت إلى إحدى القرى في محافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة.

وقالت الخلية، إن "مجموعة إرهابية داعشية تسللت إلى قرية قوشقاية التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضافت الخلية في بيانها، أن "أهالي القرية مع القوات الأمنية تصدوا للمجموعة الإرهابية، وأدى الحادث الى استشهاد مواطن.

وعثرت الأجهزة الأمنية العراقية، على جثتي مزارعين عراقيين، 12 أيار/ مايو، بعد اختطفاهم، وإحراق حقولهما، على يد عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى شرقي العراق.

وشهدت المحافظات المحررة، لا سيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وتعرضت الحقول الزراعية في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين، وكركوك، لعمليات حرق على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، مستهدفا محصولي القمح، والحنطة، خلال العام الماضي، متسببا بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي.