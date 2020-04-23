باحث سياسي: "داعش" كثف عملياته في ديالى وكركوك شمالي العراق

قال معتز محيي، مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية، إن تحذيرات مجلس الأمن الوطني العراقي من "محاولات داعش" استغلال ظروف كورونا جاءت بعد كثرة العمليات في محور ديالى وكركوك شمالي العراق، وأن التنظيم الإرهابي استهدف بعض الدوريات في مناطق حساسة جدا في محافظة ديالى.

وأوضح محيي في تصريحات لراديو "سبوتنيك" ، أن "هنالك معلومات استخبارية وردت لمجلس الأمن الوطني العراقي تشير لعودة مسلحي التنظيم الإرهابي وتكتيكات جيدة في العمل لإصابة الأهداف عن بعد ومراقبة تحركات الأجهزة الأمنية بعد أن كانت مشغولة في مواجهة كورونا".

ولفت إلى أن "ما ساهم في عودة نشاط "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هو فيروس كورونا، إضافة للبطء في جمع المعلومات، وكذلك عدم عودة المواطنين لمناطق قد حررت في السابق".

وأكد مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية، أن "هنالك لقاءات مشتركة بين الجانب الأمريكي والعراقي لإعادة النشاط الاستخباراتي".

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي، قد حذر من محاولات تنظيم "داعش" الإرهابي استغلال الظروف الراهنة المتمثلة بمحاربة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ عملياته الإرهابية.

وشدد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي خلال ترأسه جلسة مجلس الأمن الوطني، على "ضرورة وضع الخطط اللازمة لمطاردة بقايا عصابات "داعش" الإرهابي، ومنعها من استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة وأجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا".