مجلس السيادة يصدر بيانا بشأن أنباء إصابة البرهان بكورونا وتكليف حميدتي بمهامه

أصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، بيانا بشأن الأنباء المتداولة حول إصابة رئيسه عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا وتكليف حميدتي بمهامه.

وأكد مكتب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي حول السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خبر عار من الصحة تماما".

وأشار المكتب في تعميم صحفي: "نود أن نؤكد أن السيد رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرهما الاتصال الهاتفي المشترك من مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان والاتصال الهاتفي الذي تلقاه أمس من الرئيس اليوغندي يوري موسفيني معزيا في وفاة المستشارة نجوى عباس قداح الدم".

#السودان|الناطق الرسمي باسم الجيش| لأساس من الصحة لما يتردد في الوسائط عن إصابة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا pic.twitter.com/d4GPKsq6D8 — المقداد سليمان {من 🏠} (@almqdadsuliman) May 28, 2020

وتابع البيان: "سيعود السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل". وفقا لـ "وكالة السودان للأنباء".

(صحيفة آخر لحظة): رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح #البرهان يدخل الحجر الصحي بمسقط رأسه بقرية الشيخ الحفيان ريفي شندي بسبب المخالطة ووفاة مستشارته بالكورونا وظهور الأعراض على اثنين من كوادر مكتبه وتكليف #حميدتي رئيسا لمجلس السيادة بالانابة لمدة 15 يوم قادمة قابلة للتجديد.#السودان — Abdalhady Alhag (@AbdalhadyAlhag) May 28, 2020

وتناقلت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء زعمت إصابة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفيروس كورونا المستجد.