السعودية... قواعد وإجراءات جديدة للسفر جوا

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الخميس، دليلا إرشاديا للمسافرين، مع قرب مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية، يتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

موسكو- سبوتنيك. ومن بين هذه الإجراءات، شراء التذاكر عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار.

ويتم إلزام الركاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لفيروس كورونا.

ويسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية.

يضاف إلى ذلك تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر.

كما ألزمت الهيئة جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وبتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، إضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر (كل 3 ساعات)، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة في مرحلة استئناف الرحلات الجوية بعد كل رحلة.

كما ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدّد، بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات، لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.

ويتم إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران في المطارات واقتصار شرائها عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والالتزام بحضور المسافرين إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط؛ ويستثنى من ذلك المرافقون لكبار السن وذوي الإعاقة.

وسيتم وضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة، والحفاظ على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات.

كما أقرت الهيئة تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار، من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزوّد الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين.