15 إجراء... تعرف على التدابير الاحترازية في المطارات لمنع تفشي كورونا

وأوضح محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، التدابير التي جاءت كالآتي:
1 - يجب أن يقتصر الدخول إلى مبنى المطار على عمال المطار وعمال شركات الطيران والمسافرين، مع استثناءات لمرافقي المسافرين ذوي الإعاقة أو القصر غير المصحوبين.
2 - إجراء فحصوات درجات الحرارة من قبل موظفي الحكومات المدربين عند نقاط الدخول في مباني المطارات.
3 - تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة في جميع مراحل التي يخضع لها المسافرون بما في ذلك طوابير الانتظار.
4 - استخدام أغطية الوجه للركاب والأقنعة للموظفين بما يتماشى مع اللوائح المحلية.
5 - توفير خيارات الخدمة الذاتية لتسجيل الوصول المستخدمة من قبل الركاب قدر الإمكان للحد من نقاط الاتصال وقوائم الانتظار. يشمل ذلك تسجيل الوصول عن بُعد (بطاقات الصعود الإلكترونية / المطبوعة في المنزل) ووضع الحقائب بشكل ذاتي (مع بطاقات الحقائب المطبوعة في المنزل) والصعود الذاتي.
6 - يجب أن يكون الصعود على متن الطائرة فعالاً قدر الإمكان مع إعادة تصميم مناطق البوابة بما يتناسب مع التدابير الجديدة، وتخفيف أولويات الصعود للحد من الازدحام، وقيود الأمتعة اليدوية.
7 - التنظيف والتعقيم بشكل دائم للمناطق الأكثر استخداماً وبما يتماشى مع اللوائح المحلية. وهذا يشمل توافر مطهر اليد على نطاق واسع.
التدابير على متن الرحلات
1 - تغطية أوجه المسافرين بدون استثناء وأقنعة الوجه لأطقم الطيران طوال الرحلة.
2 - خدمات مبسطة للمأكولات والمشروبات التي تخفف من حركة الأطقم في الطائرة والاتصال بالمسافرين.
3 - تخفيض من ازدحام الركاب في المقصورة الواحدة، على سبيل المثال من خلال حظر طوابير الحمامات.
4 - تكثيف عمليات التنظيف للطائرة.
1 - إجراء فحوصات درجات الحرارة من قبل موظفي الحكومات المدربين عند نقاط الدخول في مباني المطارات.
2 - أتمتة عمليات التحكم بالجوازات والجمارك من خلال استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية وتقنيات البيومترية (التي أثبتت نجاحها في بعض المطارات).
3 - تسريع إجراءات استلام الأمتعة لتمكين المسافات الاجتماعية عن طريق الحد من الازدحام والانتظار.
4 - من المتوقع أن تقوم الحكومات بإعلانات الصحة وتتبع الاتصال القوي من أجل تقليل مخاطر سلاسل انتقال الفيروس المستوردة.
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