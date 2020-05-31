الصحة المصرية تكشف سبب إزالة دواء شهير من بروتوكول علاج "كورونا"

ونقل موقع "مصراوي" عن مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي في وزارة الصحة، قوله إنه تم حذف دواء "تاميفلو" من بروتوكول علاج مصابي كورونا.

وفسر هذا القرار بأنه تم بعد ثبوت أنه غير فعال في علاج مصابي "كوفيد 19".

وتابع "رغم أنه ليس مضر، ولكنه أيضا غير مفيد، فتم إزالته من بروتوكول العلاج".

وقال غنيمة في لقاء تلفزيوني: "صورة الدم الكاملة والأشعة المقطعية على الصدر تكشف عن طبيعة الإصابة بنسبة 80 %".

وتابع بقوله "أي شخص غير مخالط لمصابي كورونا، ولا تظهر عليه أعراض، عليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية، ويرتدي الكمامة، أما من تظهر عليه أي أعراض يتوجه سريعا إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورًا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة".

وأشار المسؤول المصري، إلى أن مريض فيروس كورونا عليه الالتزام بالعلاج من الطبيب فقط.