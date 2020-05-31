شاهد... كمين محكم لضبط شاحنتين بهما كمامات قبل بيعها بأسعار مخالفة

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة السعودية، بالتعاون مع الحملات الأمنية بمحافظة جدة، من ضبط شاحنتين تحملان مليونا و800 ألف كمامة، قبل طرحها في الأسواق بشكل مخالف.

ونشرت وزارة التجارة السعودية، فيديو لكمين محكم نصبته الفرق الرقابية لضبط الشاحنتين، وبهما مليون 800 ألف كمامة، مؤكدة أنه تم حجز الكميات للتحقق من مصدرها، وإعادة ضخها وبيعها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.

بعد كمين محكم..

"التجارة" تضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام، وتحجز مليون و800 ألف كمامة للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.



وذلك بالتعاون مع شرطة جدة و@Saudi_FDA pic.twitter.com/eKp3WfbmOD — وزارة التجارة (@MCgovSA) May 31, 2020

يذكر أنه في نهاية مارس/آذار الماضي، صادرت السلطات السعودية أكثر من 5 ملايين كمامة خلال أسبوع جرى تخزينها لبيعها لاحقا بسعر أعلى، في وقت تتزايد أعداد ضحايا وباء كورونا في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة في حائل شمال الرياض، مليون و168 ألف كمامة مخزنة لدى شخص أجنبي كان ينوي بيعها في وقت لاحق.

وقامت السلطات بحجز الكمامات وإعادة وضعها في الأسواق بمنطقة حائل.

وفي جدة، عثرت فرق التفتيش الحكومية، على 4 ملايين و310 آلاف كمامة مخزنة.

وتم حجز الكميات "وإعادة توزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها"، بحسب الوكالة.