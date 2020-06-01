الإمارات تبعث برسالة باللغة الإنجليزية إلى إسرائيل... تلك فحواها

بعثت الإمارات، اليوم الاثنين 1 يونيو/حزيران، برسالة إلى إسرائيل باللغة الإنجليزية.

وطالبت الإمارات إسرائيل في رسالتها بالكف عن التهديد بضم الضفة الغربية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

Continued Israeli talk of annexing Palestinian lands must stop. Any unilateral Israeli move will be a serious setback for the peace process, undermine Palestinian self determination & constitute a rejection of the international & Arab consensus towards stability & peace. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2020

​وأشار قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، كتبها باللغة الإنجليزية إلى أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف... أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو/تموز، مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم.