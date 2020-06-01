الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الشيشان وداغستان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن الحكومة الإماراتية سترسل مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا إلى الشيشان وداغستان في الأيام المقبلة.

وقال قديروف، عبر تطبيق "تلغرام": "ستصل طائرة محملة بالمساعدات الطبية من الإمارات إلى غروزني يوم 1 يونيو/حزيران. كما ستصل المساعدات إلى داغستان يوم 3 يونيو/حزيران".

وبيّن الرئيس:ستشمل الحمولة 25 ألف اختبار كشف فيروس كورونا، و15 ألف زي للحماية الذاتية الصحية، و500 ألف قفاز، و50 ألف كمامة وكميات من مواد التطهير إضافة إلى بعض المعدات الأخرى.

وتابع قديروف: "قدم هذه المساعدة للإقليم الأخ العزيز، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وحسب بيانات 31 مايو/أيار، تم تسجيل 1227 حالة إصابة بكورونا في الشيشان، كما توفي 13 شخصًا. أما في داغستان فقد وصل عدد الإصابات إلى 4.9 ألف شخص، وتوفي 235 مصابا.