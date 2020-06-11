لأول مرة في الشرق الأوسط... تعاون بين مصر وفيسبوك لمكافحة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع "فيسبوك"، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة.

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيكون متاحا لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما إمكانية التسجيل عبر "فيسبوك" كمتبرع، وسوف تصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع.

وأشار مجاهد إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عاما في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيسبوك" من خلال خاصية "تبرع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع عبر هواتفهم المحمولة، من خلال 28 فرعا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

ولفتت الوزارة إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين.

وتعد الشراكة خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.