علاوي مخاطبا الحكومة العراقية: "أين الوعود والعهود"

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أين الوعود والعهود...هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين .
وتابع علاوي: "أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين؟ من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي أمرت؟
وختم رئيس ائتلاف "الوطنية" تغريدته، بالقول: "متى تتم محاكمتهم؟ إلى متى يتم التستر على الجناة؟
أين الوعود والعهود ...— Ayad Allawi (@AyadAllawi) June 11, 2020
هل من المعقول تناسي دماء اكثر من ٧٠٠ #شهيد من #المتظاهرين والاف الجرحى والمعاقين .
اين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين ؟
من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي امرت ؟
متى تتم محاكمتهم ؟
الى متى يتم التستر على الجناة ؟
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حال تكليفه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن.
كما تعهد رئيس الوزراء بالعمل على إجراء انتخابات عراقية شفافة، مؤكدا أن حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)