علاوي مخاطبا الحكومة العراقية: "أين الوعود والعهود"

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أين الوعود والعهود...هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين .

وتابع علاوي: "أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين؟ من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي أمرت؟

وختم رئيس ائتلاف "الوطنية" تغريدته، بالقول: "متى تتم محاكمتهم؟ إلى متى يتم التستر على الجناة؟

أين الوعود والعهود ...

هل من المعقول تناسي دماء اكثر من ٧٠٠ #شهيد من #المتظاهرين والاف الجرحى والمعاقين .

اين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين ؟

من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي امرت ؟

متى تتم محاكمتهم ؟

الى متى يتم التستر على الجناة ؟ — Ayad Allawi (@AyadAllawi) June 11, 2020

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حال تكليفه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن.

كما تعهد رئيس الوزراء بالعمل على إجراء انتخابات عراقية شفافة، مؤكدا أن حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة.