"أنصار الله": طيران التحالف شن 31 غارة على مأرب والجوف بشمال اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، أن طيران التحالف العربي الداعم للجيش اليمني، قام بشن 31 غارة جوية على محافظتي مأرب والجوف شمال اليمن.

وقالت الجماعة، عبر موقعها الرسمي اليوم، إن "طيران التحالف العربي نفذ منذ الصباح 28 غارة على منطقتي صلب والخانق في مديرية مجزر بمحافظة مأرب".

وأضافت أن "التحالف استهدف بـ 3 غارات جوية مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأضاف "نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.