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    آخر تطورات أزمة المصريين العالقين في الكويت بسبب كورونا

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    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (135)
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    أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، عن وصول، اليوم الأحد، 11 رحلة طيران تقل 1981 مصريا من العالقين بالكويت بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

     وبيّن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، أن الرحلات سوف تصل إلى 4 مطارات، هي مطار القاهرة الدولي والإسكندرية وأسيوط وسوهاج.

    وجاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    وستغادر الرحلة الأولى "العربية – مصر" رقم 722 مطار الكويت الساعة 2.35 وعلى متنها 168 عاملا، أما الثانية رقم 1541 "الكويتية" وتغادر الكويت 3.30 وعلى متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة، والثالثة "إير كايرو" رحلة رقم 1502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 160 عاملا.

    أما الرحلة الرابعة طيران "الجزيرة" ورقمها 1711 قيام 12.05 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على "الكويتية" رقم 1543 قيام من الكويت 12.25 وعلى متنها 190 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة "فلاي إيجيبت" رقم 5045 قيام من الكويت الساعة 16.45 وعلي متنها 160 عاملا وتصل مطار سوهاج .

    والرحلة السابعة على طيران "الجزيرة" رقم 1701 قيام من الكويت 17.00وعلي متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط، والثامنة رحلة رقم 1416 قيام من الكويت 17.30 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار سوهاج، والرحلة التاسعة طيران "الجزيرة" رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 145 عاملا وصول سوهاج، والعاشرة "العربية - مصر" رقم 554 قيام من الكويت 20.10علي متنها 168 عاملا وصول الإسكندرية، أما الرحلة الحادية عشر رقم 3072 على المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط/ القاهرة، وعلى متنها 150 عاملا.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (135)

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    الكلمات الدلالية:
    مطار القاهرة الدولي, طيران, وزارة القوى العاملة, الكويت, مصر, فيروس كورونا
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