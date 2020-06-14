حقوق خاصة للمرأة… البرلمان المصري يقر تعديل ضوابط القوائم الانتخابية

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المادة الخامسة تقول إنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له".
وينص التعديل على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد، على الأعداد والصفات الآتية على الأقل، التي تشمل 9 مترشحين من المسيحيين، و6 مترشحين من العمال والفلاحين، و6 مترشحين من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
وينص التعديل على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ووفقا للتعديل يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
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