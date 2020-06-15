قوات المجلس الانتقالي تعلن سيطرتها على مواقع هامة جنوبي اليمن

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، تحقيقها تقدما في مواجهات مع الجيش اليمني الحكومي، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين بقوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "القوات المسلحة الجنوبية تحقق تقدماً في قطاعي الميسرة والميمنة بجبهة شقرة (في مديرية خنفر شرق أبين)".

وأوضح النقيب أن "القوات سيطرت على مواقع هامة في وادي سلا والشيخ سالم باتجاه قرن الكلاسي".

ويتخذ الجيش اليمني من مدينة شقرة مركز قيادة لقواته المتقدمة في مديريتي خنفر وزُنجبار مركز محافظة أبين.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء الماضي، السيطرة النارية على وادي سلا بعد تمكنه من السيطرة على مرتفع فيه يطل على الوادي.

وكانت القوات الحكومية حققت، الأحد الماضي، تقدماً في مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي في أبين، حيث سيطرت لساعات على مداخل مدينة جعار ثاني أكبر مدن أبين، بعد تمكنها من اختراق دفاعات المجلس في الطرية والدرجاج بمديرية خنفر شرق أبين واغتنام أسلحة بينها صواريخ حرارية، قبل أن تستعيد قوات المجلس سيطرتها على تلك المواقع.

وتشهد مديريتا خنفر وزُنجبار في محافظة أبين، منذ 11 أيار/مايو الماضي، مواجهات بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية التوتر الذي تصاعد بين الحكومة والمجلس بعد إعلان الأخير الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية في 26 نيسان/أبريل الماضي.

وتشهد مناطق متفرقة في جنوب اليمن مواجهات وعمليات قصف متبادل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.