مصر تعلن موعد استئناف دوري كرة القدم

أعلنت مصر استئناف النشاط الرياضي الكروي في البلاد، بعد إعلان الحكومة عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد المسببب لمرض (كوفيد-19).

وحسب بوابة "أخبار اليوم" أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على إعادة الدوري وإعادة المنافسات مع التدابير الاحترازية كاملة.

وتابع أنه وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة نشاط كرة القدم، بأنه سيبدأ النشاط التدريبي في 20 يونيو/حزيران، وإتاحة بدء المنافسات الرسمية لكرة القدم في 25 يوليو/ تموز.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الإعلام بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي.

وسجلت مصر، أمس الأحد، رقما قياسيا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا بإحصاء 91 حالة وفاة جديدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 91 حالة جديدة. وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيا".