"جريمة لا يمحوها إلا التراجع"... الحوثي يهاجم الأمم المتحدة بسبب السعودية

شن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، على خلفية إزالتها التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن .

وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، وعضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات، يتزامن مع مجزرة جديدة ارتكبتها السعودية وأمريكا في محافظة صعدة وسقط على إثرها 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء".

وأضاف: "الشطب يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية".

واعتبر القيادي الحوثي، الخطوة "جريمة لا يمحوها إلا التراجع".

شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات يتزامن مع مجزرة جديدة ارتكبتها السعودية وأمريكا بمحافظة صعدة وسقط على إثرها ١٣ شهيد بينهم اطفال ونساء

يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية وهذه جريمة لايمحوها الاالتراجع #نبارك_لكم_يا_حماة_الوطن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 15, 2020

هذا وحملت الأمم المتحدة، اليوم كلا من: جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والتحالف العربي والجيش اليمني وقوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتنظيمي القاعدة و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول)، مسؤولية قتل وتشويه 1447 طفلا وطفلة في اليمن، خلال العام الماضي.

ورفع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، التحالف العربي من القائمة السوداء لمنتهكي الأطفال في اليمن، مشيرا إلى "انخفاض عدد الضحايا من الأطفال جراء عمليات التحالف في العام 2019م".

لكنه أضاف أن التحالف سيخضع لعام واحد من المراقبة وأن "أي فشل" في خفض عدد الضحايا من الأطفال، سيؤدي إلى إدراجه مرة أخرى العام المقبل.