وزير الري السوداني: حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن "السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثرا من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية".

وأوضح أن "موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم".

وأشار إلى أنه "تم عقد الاجتماع السابع في المفاوضات الثلاثية اليوم، "وكانت الأجواء إيجابية جدا وأخوية، كلنا أخوة نشرب من نفس النهر نسمعها مرارا وتكرارا من الأخوة في مصر وإثيوبيا "، على حد تعبيره.

وأكد أنه "بصورة مجملة تم التوافق على معظم المسائل الفنية، بين 90 و95% متعلقة بالملء الأول في الظروف العادية والجفاف والأوقات الممتدة الجفاف والتشغيل المستمر ولكن تبقت بعض النقاط القليلة الفنية وفي رأيي يمكن التوافق حولها، لم تحسم بعد لكنها ليست من النقاط المعقدة".

وتابع: "التشغيل المستمر لسد النهضة كيف يكون، وتفاصيل اللجنة الفنية المشتركة من الدول الثلاث في المستقبل".

واستدرك: "لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات".

ولفت إلى أن "حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات".