"كلماتك تحمل الأمل بمستقبل أفضل"... أول تعليق إسرائيلي على تصريحات قرقاش

علق وزير العلوم الإسرائيلي، يزهار شاي، على تصريحات أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بشأن أهمية التواصل بين الطرفين.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، أمس الأربعاء، تعليق يزهار شاي على تصريحات قرقاش، أعلن فيها عن سعادته لسماعه من وزير خارجية دولة خليجية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده.

وقال وزير العلوم الإسرائيلي: سررت لسماع رسالة السلام التي وجهتها. ذكّرنا الكورونا أن العلم لا يعرف حدودا وأن الابتكار هو مصلحة مشتركة. كلماتك المشبعة بالحكمة تحمل الأمل بمستقبل أفضل، وسيكون من دواعي سرور الوزارة مشاركة أبحاثها حول كورونا.

وزير العلوم الإسرائيلي في رسالة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: سررت لسماع رسالة السلام التي وجهتها. ذكّرنا الكورونا أن العلم لا يعرف حدودا وأن الابتكار هو مصلحة مشتركة. كلماتك المشبعة بالحكمة تحمل الأمل بمستقبل أفضل وسيكون من دواعي سرور الوزارة مشاركة أبحاثها حول كورونا pic.twitter.com/TnGGLvP81b — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 17, 2020

سبق أن صرح قرقاش بأن هناك مجالات يمكن للإمارات العمل فيها مع إسرائيل مثل مكافحة "كوفيد-19" والتكنولوجيا. وبحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤول الإماراتي إن الاتصالات مع إسرائيل ستسفر عن نتائج أفضل.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مساء أول أمس الثلاثاء، إن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين.

وفي كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، وهي مجموعة معنية بالنهوض بحقوق اليهود، قال قرقاش إن التواصل مع إسرائيل مهم، وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي.