8 خطوات لحماية نفسك من كورونا خلال امتحانات الثانوية

يجري طلاب الثانوية العامة في مصر، امتحاناتهم يوم الأحد المقبل 21 مايو/ حزيران، وسط حالة من القلق لدى أسرهم نظرا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة نظرا للظروف الطارئة، لضمان صحة الطلاب من نقل أي عدوى لهم أثناء الامتحانات.

وقدم تقرير نشره موقع "كشكول" المختص بأخبار التعليم، 8 نصائح لحماية الطلاب من نقل أي عدوى فيروسية لهم أثناء فترة الامتحانات، وهي:

- ارتداء الكمامة وعدم نزعها إلا عند العودة للمنزل.

- تناول كوب من عصير البرتقال قبل النزول للامتحان لاحتوائه على فيتامين "سي".

- ارتداء الجلافز (القفازات) في يدك عند الدخول والخروج من اللجان.

- ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

- ضرورة وجود المطهرات والمعقم الكحولي معك داخل اللجنة.

- عدم استخدام أغراض الآخريين داخل اللجنة.

- الحرص على تجنب فكرة التجمعات قبل أو بعد اللجنة.

- إذا شعرت بأي أعراض لا بد من إبلاغ المسؤول الطبي باللجنة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في مصر يوم الأحد القادم 21 يونيو وتستمر حتي 21 يوليو، ويخوض الامتحانات 653 ألف طالب وطالبة في 3313 لجنة أساسية تضم ما يزيد عن 56 لجنة فرعية.

وأعلنت الحكومة أنه تم التأكد من الانتهاء من جميع الاستعدادات، وأن امتحانات الثانوية العامة قائمة في موعدها من دون أي تغيير، يوم الأحد المقبل.

ووجه طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات، التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة، سعيا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأشار وزير التعليم إلى أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة، التي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان طارق شوقي، قد قال في تصريحات سابقة إن الدولة وافقت على تعقيم اللجان من أجل صحة الطلاب، وأنه تم شراء 17 ألف كاشف حرارة وسيتم توزيع كمامات يومية، مضيفا أنه تم تقليل عدد الطلاب في اللجان وأنها لا تزيد عن 11 طالبا في كل لجنة.