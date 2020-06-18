السعودية تؤكد دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتكثيف التفتيش على أنشطة إيران النووية

وثمّن السفير السعودي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبد الله بن خالد بن عبد العزيز الدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بتقرير مديرها الـعام رافائـيل غروسي المـتعلق بـ"اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران"، وذلك على أثر المسـتجـدات التي طرأت في برنامج إيران النووي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وجاء في الكلمة التي ألقاها سفير المملكة: "إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت هذا البند يظهر تعـنـت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويعكس عدم جدية إيران في التعاون مع الوكالة رغم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تقديم مبررات غـيـر منطقية وغير موضوعية في رفـضها لطلب الوكالة بدخول مفتشيها موقعَـين للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنة وفْـقاً لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حـيال نوايا إيران فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة".

واختتم الكلمة بالتأكيد على دعـم المملكة وتـقـديرها لجـهـود الوكالة ومديرها العام، داعياً إلى إزالة الستار عن المزيد مـن المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخلها للكشف عـن أي مواقع من المحـتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غـير معلنة، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع دائم بـما يـسـتجد في هذا الشأن.